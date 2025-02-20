Южная Корея: президент Юн предстанет перед судом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому объявлен импичмент, в четверг предстал перед судом на первом слушании по его уголовному делу по обвинению в организации мятежа.
Юн прибыл в центральный окружной суд Сеула в условиях строгой охраны, став первым президентом Южной Кореи, представшим перед судом по уголовному делу.
В декабре Юн ненадолго ввел военное положение в Южной Корее, а в середине декабря парламент проголосовал за его импичмент.
Прокуроры обвинили отстраненного президента в том, что он является «главарем мятежа».
Они призвали к ускорению разбирательства, учитывая «тяжесть» дела, однако адвокаты Юна заявили, что им нужно больше времени для изучения материалов .
Адвокат Юна Ким Хон Иль заявил, что объявление им военного положения не имело целью парализовать государство.
По его словам, вместо этого он хотел «предупредить общественность о национальном кризисе, вызванном законодательной диктатурой доминирующей оппозиционной партии, которая парализовала администрацию».