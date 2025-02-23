Цифровизация и логистика: как технологии формируют новые стандарты эффективности

Логистические компании в стремлении к повышению эффективности доставки борются с издержками, стараясь при этом соответствовать ожиданиям заказчиков в динамичных рыночных условиях. Одним из ключевых решений в этой области стали цифровые технологии. На примере работы перевозчика «Деловые Линии», об этом рассказал Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию.

Статистика Росстата показывает значительное увеличение объемов грузоперевозок в России: с января по октябрь 2024 года они достигли 7941,3 млн тонн по сравнению с 7520,1 млн тонн в аналогичный период 2023 года. Этот рост во многом стимулируется увеличением доли электронной коммерции и промышленности, что требует быстрой доставки товаров по всей стране.

Однако логистика, говорит Дмитрий Хрущалев, сталкивается с рядом сложных задач: нехватка кадров, дефицит высококлассных складов и увеличение стоимости перевозок. Чтобы оставаться конкурентоспособными, многие компании активно применяют цифровые инструменты для оптимизации процессов, повышения их прозрачности и снижения издержек.

Современные технологии в логистике

Цифровые решения помогают совершенствовать различные аспекты деятельности, такие как отчетность, планирование маршрутов, управление запасами и обслуживание клиентов. В этом активно задействуются:

Электронный документооборот (ЭДО) уменьшает риск потери документов и снижает ошибки, связанные с человеческим фактором, ускоряя обмен информацией и повышая прозрачность процессов. Так, «Деловые Линии» уже перевели значительную часть перемещений на электронные накладные, стремясь увеличить их количество до миллиона в месяц.

Системы управления складом (WMS) автоматизируют важные операции, улучшают учет товаров и позволяют вести интегрированное взаимодействие с клиентами. Переход на такие системы позволяет существенно ускорить обработку заказов и повысить складскую производительность.

Системы управления транспортом (TMS) способствуют улучшению внутригородской доставки, помогая выбирать оптимальные маршруты и отслеживать грузы. Эти системы также создают необходимую документацию для транспортировки.

Технология цифровых двойников используется для оценки окупаемости инвестиций при перемещении терминалов и открытии новых подразделений, предоставляя детализированную модель операционных процессов.

API-интеграции внедряются в клиентские системы для упрощения логистики и увеличения количества перевозок без увеличения численности персонала.

Искусственный интеллект используется для мониторинга сохранности грузов и минимизации потерь. Видеонаблюдение с использованием ИИ помогает улучшать качество складской логистики, моментально обнаруживая повреждения и ненормальные ситуации. Эта технология также используется для предотвращения мошенничества и соблюдения стандартов безопасности труда.

Дополнительные тенденции включают:

Роботизация логистических процессов повышает скорость обработки и снижает затраты на персонал, выполняя рутинные задачи.

Эволюция WMS в сторону облачных решений, которые отличаются гибкостью и масштабируемостью, привлекает преимущественно малый бизнес.

Будущее российской логистики, подчеркнул представитель «Деловых Линий», Дмитрий Хрущалев, зависит от успешной цифровизации, которая не только помогает преодолевать существующие вызовы, но и создает потенциал для дальнейшего роста. Инвестиции в современные технологии, уверен эксперт, становятся ключевым аспектом для долгосрочного успеха участников отрасли.