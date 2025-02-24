Президент ДР Конго заявил о создании единого правительства

Президент Конго Феликс Чисекеди заявил, что собирается начать переговоры о формировании правительства национального единства, поскольку международное сообщество оказывает все большее давление на правительство Конго с целью урегулирования кризиса на востоке страны.

По данным экспертов ООН, повстанцы при поддержке около 4000 военнослужащих из соседней Руанды возглавляют мятеж в центральноафриканской стране с прошлого месяца.

В прошлом месяце повстанцы захватили восточный город Гома, город с населением 2 миллиона человек, в результате чего погибло около 3000 человек. Ранее на этой неделе повстанцы захватили еще одну провинциальную столицу к югу от Гомы, Букаву, город с населением более миллиона человек.

Букаву находится примерно в 50 километрах (30 милях) от Бурунди, чьи войска сражаются вместе с конголезской армией. Бои между конголезской армией и повстанцами усилили опасения по поводу более масштабной региональной войны.