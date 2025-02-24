Россия и США готовы к очередному этапу переговоров

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова заявило, что дипломаты из Вашингтона и Москвы встретятся на этой неделе, чтобы обсудить «темы, которые осложняют наши двусторонние отношения».

Новые переговоры последовали за саммитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Эр-Рияде 18 февраля, на котором обсуждалось прекращение войны на Украине. Киев не был приглашен к участию в переговорах.

За день до годовщины спецоперации Киев заявил, что Россия осуществила «крупнейшую атаку с момента начала использования иранских беспилотников, нанеся удары по украинским городам и селам».

Зеленский заявил, что было отправлено 267 российских ударных беспилотников. Украинские ВВС заявили, что три баллистические ракеты были выпущены по территории военных объектов Украины.