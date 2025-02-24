Зеленский предлагает уйти в отставку в обмен на вступление в НАТО

Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что уйдет с поста главы украинского государства в обмен на членство страны в НАТО.

«Если на Украине будет мир, если вам действительно нужно, чтобы я покинул свой пост, я готов... Я могу обменять его на НАТО », — заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Он добавил, что в случае необходимости уйдет в отставку «немедленно».

Зеленский также заявил, что хотел бы видеть президента США Дональда Трампа партнером Украины, а не просто посредником между Киевом и Москвой.

«Я действительно хочу, чтобы это было больше, чем просто посредничество... этого недостаточно», — заявил он журналистам накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

На этой неделе Трамп обострил словесную перепалку с Киевом, обвинив Украину в развязывании войны и назвав Зеленского «диктатором», поскольку тот отменил выборы из-за конфликта.

Позже он призвал Путина и Зеленского «собраться вместе», чтобы найти способ положить конец войне, несмотря на то, что Украина была исключена из недавних переговоров.