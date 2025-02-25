Трамп и Макрон оптимистично настроены по поводу Украины

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил надежду, что операция на Украине близится к завершению.

Это заявление прозвучало во время его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в третью годовщину специальной военной операции на Украине .

Макрон отметил, что увидел «существенный прогресс» после переговоров со своим коллегой в Вашингтоне, но предупредил, что любое потенциальное соглашение с Москвой не должно означать капитуляцию Украины.

Франция ранее обсуждала с Великобританией отправку миротворческих войск в качестве гарантии безопасности, и Трамп заявил, что президент России Владимир Путин готов «принять» такую ​​договоренность.

«Я задал ему этот вопрос», — сказал Трамп. «Послушайте, если мы заключим эту сделку, он не ищет новой войны».

Однако в интервью российскому государственному телевидению Путин дал понять, что это может не закончиться так скоро, как хотелось бы Трампу. «[Окончание спецоперации] подробно не обсуждалось», — сказал он в интервью. «Мы лишь согласились, что будем двигаться к этому. И в этом случае, конечно, мы не отказываемся от участия европейских стран».

Трамп также выразил надежду, что конфликт может быть завершен в течение нескольких недель и что президент Украины Владимир Зеленский вскоре приедет в Вашингтон, чтобы подписать соглашение, предоставляющее Соединенным Штатам ценный доступ к полезным ископаемым Украины, которые используются в ключевых технологиях.