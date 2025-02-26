«Деловые Линии» расширили свое присутствие в Миассе

Крупный логистический оператор России существенно улучшил условия обслуживания клиентов в Миассе. «Деловые Линии» завершили переезд в новое просторное помещение, расположенное по адресу: улица Объездная дорога, 6/11. Локация выбрана с учетом удобства доступа для всех категорий клиентов в промышленной зоне города.

Новый складской комплекс впечатляет своими масштабами – его площадь достигает 2600 квадратных метров, что вдвое превышает размеры предыдущего помещения. Современное здание оснащено системой отопления и характеризуется восьмиметровой высотой потолков. Особого внимания заслуживает просторный пандус с четырьмя погрузочными воротами, позволяющий эффективно работать с грузами различных параметров: максимальным весом до 3000 кг, протяженностью до 13,5 метров и объемом до 25 кубометров.

По данным «Деловых Линий», статистика по региону демонстрирует уверенный рост: за 2024 год объем грузоперевозок в Миассе вырос на 19% по сравнению с предыдущим периодом. Представители компании подчеркивают, что расширение терминала позволит увеличить клиентский поток и оптимизировать логистические процессы не только в самом городе, но и по всему региону. Модернизированный комплекс обеспечит более быструю обработку грузов, что напрямую повлияет на сокращение сроков доставки.

География обслуживания включает не только Миасс, но и охватывает близлежащие населенные пункты: Бишкиль, Карабаш, Ленинск, Тургояк и другие города Челябинской области. Компания предлагает услугу адресной доставки по всем указанным направлениям, гарантируя высокое качество сервиса и оперативность выполнения заказов.

Новый логистический центр «Деловых Линий» станет важным звеном в развитии транспортной инфраструктуры региона, способствуя укреплению деловых связей и повышению качества грузоперевозок в Уральском федеральном округе.