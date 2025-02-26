США вводят новую форму предоставления ВНЖ для иностранных инвесторов

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о планах продавать новые «золотые карты» — виды на жительство в США — по 5 миллионов долларов (4,8 миллиона евро) за штуку, которые заменят 35-летнюю визу для инвесторов.

«Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть грин-карта, это золотая карта. Мы собираемся установить цену на эту карту около 5 миллионов долларов», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Говоря о целевой аудитории, Трамп сказал: «Они будут богатыми и успешными, они будут тратить много денег, платить много налогов и нанимать много людей, и мы думаем, что это будет чрезвычайно успешно».

Министр торговли Говард Лютник пояснил, что новое разрешение, которое журналисты окрестили «Золотой картой Трампа», заменит визы EB-5 через две недели.

Визы EB-5, созданные Конгрессом в 1990 году, были направлены на привлечение иностранных инвестиций и предоставлялись лицам, готовым потратить 1 миллион долларов США на американскую компанию, в которой работают не менее 10 человек.

Лютник сказал, что золотая карта в конечном итоге стала грин-картой или картой постоянного резидента, что повысило цену входа инвесторов в США. Он сказал, что это покончит с мошенничеством и «чепухой», которые засоряют программу EB-5, в конечном итоге приводя к гражданству.