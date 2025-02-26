Трамп: Зеленский намерен посетить США для «очень крупной сделки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает визита украинского коллеги Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу для подписания «очень крупного соглашения».

Источники подтвердили нескольким информационным агентствам, что Украина и США согласовали проект широкомасштабного соглашения о поставках полезных ископаемых, которое может ослабить недавнюю напряженность между Трампом и Зеленским.

По словам высокопоставленных украинских чиновников, которых цитируют несколько информационных агентств, в рамках сделки США будут совместно разрабатывать минеральные богатства Украины, а доходы от нее будут направляться в новый фонд, который будет совместно использоваться обеими странами.

Однако эта сделка не предоставляет гарантий безопасности, которые хотела Украина. Хотя в проекте упоминается «безопасность», в нем не указана роль США. Один из чиновников сказал, что два президента обсудят это во время встречи.