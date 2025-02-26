Выборы в Германии: Мерц «активизирует» переговоры по коалиции СДПГ

Фридрих Мерц и консервативный блок ХДС/ХСС ищут партнеров, с которыми они могли бы сформировать правительство, СДПГ является очевидным выбором.

«Математически для страны существует только один вариант ответственной коалиции», — сказал Визе.

«Именно поэтому важно, чтобы мы стремились к предварительным переговорам с Союзом, чтобы увидеть, сможем ли мы создать основу для доверия, существуют ли общие актуальные интересы, которые могли бы помочь нам найти способ объединиться».

«Но», добавил он, «нет гарантии, что это произойдет».

Визе сказал, что важно, чтобы переговоры действительно начались «на этой неделе», подчеркнув, что они имеют ключевое значение для построения доверия.

Он также подчеркнул ответственность, которую, по его словам, несут как СДПГ, так и ХДС/ХСС за создание этой двухпартийной коалиции, о чем он говорил вместо того, чтобы говорить об идее нахождения в оппозиции.

Что касается бюджетирования, Визе заявил, что наиболее верным путем к увеличению расходов на оборону станет реформирование так называемого долгового тормоза, который удерживает правительство от заимствований, — против чего выступают Мерц и ХДС.