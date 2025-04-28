Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям специального назначения КНДР за оказанную поддержку в ходе успешной операции по нейтрализации украинских вооруженных формирований, предпринявших попытку вторжения в Курскую область. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с руководством Министерства обороны и Генерального штаба.

"Хочу особо отметить роль наших союзников, в частности подразделений спецназа КНДР, которые проявили высокий профессионализм и решительность в противостоянии агрессии. Их действия стали важным фактором успеха в ликвидации угрозы на данном направлении", подчеркнул Путин.

По данным Минобороны РФ, в результате совместных действий российских войск и подразделений из КНДР наступательные операции Вооруженных сил Украины были полностью сорваны. Было уничтожено значительное количество техники и живой силы противника, а также перекрыты основные пути снабжения украинских формирований.

Международные эксперты отмечают, что данное событие сигнализирует о расширении военно-политического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Участие подразделений КНДР в конфликте на стороне России может существенно повлиять на баланс сил в регионе и вызовет новые дискуссии в мировом сообществе.

В свою очередь официальный представитель КНДР подтвердил участие спецназа страны в операции, отметив, что это решение было принято в рамках "стратегического партнерства" с Россией. "Наши военнослужащие продемонстрировали исключительную подготовку и преданность делу защиты общих интересов", говорится в заявлении.