Трамп готов «отказаться» от переговоров по Украине, если они будут слишком сложными

Россия заявила, что контакты с Соединенными Штатами были довольно сложными из-за мирных переговоров по Украине.

«Контакты достаточно сложные, потому что, естественно, тема непростая», — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он сказал, что Россия добилась «некоторого прогресса», имея в виду временное перемирие, согласованное Россией и Украиной против ударов по энергетической инфраструктуре. Но перемирие закончилось, добавил Песков.

Комментарий России прозвучал после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США «откажутся» от содействия прекращению войны на Украине, если не будет найдено простого решения.

Позже Трамп настоял на том, что обе стороны должны добиться прогресса.

«Если по какой-то причине одна из двух сторон сильно усложнит ситуацию, мы просто скажем: «Вы глупцы. Вы дураки. Вы ужасные люди» — и просто пропустим это мимо ушей», — сказал Трамп.