Гражданское население Кашмира укрепляет бункеры

Местные жители Кашмира, которые на протяжении десятилетий периодически оказываются под перекрестным огнем на большой высоте между двумя соседями, обладающими ядерным оружием, начали укреплять свои основные подземные бункеры.

«Мы пережили приграничные обстрелы, это был тяжелый опыт, и мы не хотим, чтобы наши дети пережили то же самое», — рассказал 51-летний фермер Аван, когда он и его дети расчищали бункер, который они обычно используют для хранения соломы.

В деревне Чакоти, примерно в трех километрах (двух милях) от Линии контроля, фактической границы Кашмира, Аван и его двоюродный брат Шаббир готовят бункер, который они построили в 2017 году за сумму около 300 000 пакистанских рупий (1000 долларов США) — существенная сумма для этого бедного региона.

«Индия каждый день выступает с различными угрозами, говоря, что они сделают то и это», — сказал 52-летний отставной солдат Шаббир. «Вот почему мы сегодня очищаем эти бункеры, чтобы при необходимости мы могли использовать их и сделать нашу жизнь безопаснее».