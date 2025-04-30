«Магнит» официально объявил о покупке контрольного пакета «Азбуки вкуса»

Российский ритейлер «Магнит» официально сообщил о намерении приобрести контрольный пакет акций компании «Азбука вкуса», операционным активом которой является ООО «Городской супермаркет». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.

Как отметили в пресс-службе «Магнита», сделка будет завершена после получения необходимого одобрения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, а также выполнения прочих условий, согласованных между сторонами. Другие детали сделки — включая её финансовую модель — на данный момент не раскрываются.

На данный момент «Азбука вкуса» управляет сетью из 171 магазина различных форматов:

107 супермаркетов «Азбука вкуса»,

59 минимаркетов «Азбука daily»,

5 гипермаркетов «AV market».

Большая часть торговых точек — 138 магазинов — сосредоточена в Москве, что открывает для «Магнита» возможности укрепить своё присутствие в столичном регионе и расширить продуктовую линейку за счёт премиального сегмента.

Покупка «Азбуки вкуса» может стать важным шагом в стратегии диверсификации бизнеса «Магнита», позволяя ему выйти на более высокий уровень конкуренции в сфере модернизированного и премиального ритейла.