Израиль расширяет наступление в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье пообещал принять ответные меры как против йеменских повстанцев, так и против Ирана после ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива.

Нетаньяху, выразив согласие с постом президента США Дональда Трампа, который призвал к сдерживанию Ирана, заявил, что Израиль будет атаковать ополчение и их «иранских хозяев террора».

Представитель хуситов Йехья Сари предупредил авиакомпании избегать израильских аэропортов и пообещал продолжить атаки в знак солидарности с палестинцами на фоне продолжающейся войны в секторе Газа.

Израиль планирует активизировать военную кампанию в секторе Газа после того, как кабинет безопасности страны принял единогласное решение, сообщили израильские СМИ в понедельник.

«На этой неделе мы отдадим нашим резервистам десятки тысяч приказов об усилении и расширении нашей операции в секторе Газа», — заявил командующий армией Эяль Замир.