ООН отвергла израильский план помощи Газе

В воскресенье Организация Объединенных Наций отклонила предложение Израиля о доставке гуманитарной помощи в Газу в условиях военного контроля, предупредив, что это станет нарушением международных гуманитарных принципов.

В своем заявлении гуманитарная группа ООН в секторе Газа заявила, что план, по всей видимости, был разработан с целью осуществления контроля над поставками первой необходимости в рамках более широкой военной стратегии, назвав его «тактикой давления».

Согласно израильскому предложению, помощь будет проходить через его контрольно-пропускные пункты и распределяться ООН, но на условиях, продиктованных израильскими военными.