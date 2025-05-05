Ватиканский конклав выберет преемника Папы Франциска

7 мая в Сикстинскую капеллу в Ватикане переедет больше кардиналов Католической церкви, чем на любые папские выборы до сих пор: ожидается 133 кардинала. Затем будут проходить закрытые обсуждения, пока не будет достигнуто большинство в пользу единого выбора нового папы.

На этом конклаве также будет больше кардиналов из разных стран, чем когда-либо прежде: 71. На последних папских выборах в 2013 году они представляли 48 стран, а в 2005 году — 52 страны.

Папа Франциск, который умер в пасхальный понедельник в возрасте 88 лет, работал над тем, чтобы сделать Католическую церковь с 1,4 миллиарда членов более универсальной и положить конец ее фокусу на Европе. В то время он порвал с прежними обычаями относительно того, кто в мире может стать кардиналом, а также с характером Коллегии кардиналов.

«Сегодня, как правило, сложнее предсказать исход выборов, поскольку коллегия кардиналов в национальном и культурном отношении более неоднородна», — рассказал историк церкви из Аугсбурга Йорг Эрнести.