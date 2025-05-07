Бундестаг избрал Мерца канцлером Германии

Лидер консерваторов Фридрих Мерц был избран новым канцлером во втором туре голосования в Бундестаге, нижней палате немецкого парламента.

Неспособность Мерца заручиться достаточной поддержкой сегодня утром стала первым случаем в послевоенной истории Германии, когда кандидат не набрал большинства голосов в первом туре голосования.

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребовала его отставки и проведения новых выборов.

Фридрих Мерц призвал Соединенные Штаты «держаться подальше» от политики Германии после критики со стороны высокопоставленных членов администрации президента Дональда Трампа относительно классификации Берлином АдГ как «убежденной правоэкстремистской» партии.

Мерц дал интервью немецкому телеканалу ZDF после своего избрания канцлером.

Он сообщил, что планирует поговорить по телефону с Трампом в четверг.