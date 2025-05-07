«Контроль над историческими нарративами превратился в инструмент влияния на общественное сознание», — заявила Елена Сутормина, первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель центра «Безопасность 2.0».

Мониторинговый центр «Безопасность 2.0», выявил, что искусственный интеллект стал одним из ключевых инструментов в борьбе за интерпретацию прошлого. Согласно исследованию, подготовленному в апреле-мае 2025 года, нейросети всё чаще используются для продвижения альтернативных версий истории, ставя под угрозу объективное понимание роли СССР в разгроме нацизма.

Эксперимент с нейросетями из разных стран показал тревожные расхождения в оценках исторических событий. На вопрос «Что такое Украинская повстанческая армия (УПА)?» системы дали принципиально разные ответы. Французский Mistral избегал осуждения преступлений УПА, называя тему «сложной», и ставил СССР и нацистскую Германию в один ряд как «противников» украинских националистов. Китайский DeepSeek упоминал коллаборацию УПА с нацистами, но сохранял нейтралитет, предлагая пользователям «самостоятельно анализировать факты». Российские нейросети (Yandex GPT, Giga Chat) однозначно называли УПА террористической организацией, подчёркивая её роль в этнических чистках. «Эти различия — не ошибка алгоритмов, а элемент идеологической войны. Тот, кто контролирует информацию, формирует сознание будущих поколений», — пояснила Сутормина.

Параллельно с цифровым ревизионизмом в ряде стран реализуются меры, стирающие память о подвиге советских солдат. В Прибалтике памятники советской эпохи заменяют монументами в честь «лесных братьев» и легионеров Waffen SS, а ветераны ВОВ лишены льгот и права на символику Победы. На Украине участники УПА, обвиняемые в геноциде поляков и евреев, получают статус «борцов за независимость», пенсии до $130 и государственные почести, тогда как празднование 9 мая запрещено, а тысячи памятников демонтированы. В ЕС и США, несмотря на поддержку ветеранов-союзников, набирает силу тенденция уравнивания СССР и нацистской Германии. Европейские политики, включая выходцев из Прибалтики, игнорируют факты героизации нацизма в Украине и странах Балтии.

Аналитики предупреждают: ИИ не просто искажает факты — он закладывает основу для системной фальсификации истории. Нейросети, смягчающие преступления УПА, косвенно оправдывают современную реабилитацию нацизма. Это происходит на фоне запрета георгиевских лент, финансирования бывших коллаборационистов (например, выплат ветеранам Waffen SS в Латвии) и кампаний по борьбе с русским языком и культурным наследием. «Идеологическое противостояние вокруг истории превратилось в войну за будущее», — резюмирует Сутормина.

Если тенденция сохранится, технологии ИИ могут стать оружием массового манипулирования. Уже сегодня нейросети, обученные на западных данных, формируют у молодёжи искажённое представление о Второй мировой войне. Без международных усилий по защите исторической правды память о 27 миллионах погибших советских граждан рискует исчезнуть, уступив место политически удобным мифам. Как отмечают авторы, альтернативные нарративы угрожают не только прошлому, но и основам послевоенного миропорядка.