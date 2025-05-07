Индия подняла белые флаги после обострения на линии контроля

Пакистан утверждает, что индийская армия подняла белые флаги в нескольких районах на линии контроля в Кашмире, включая стратегически важный комплекс Чора. Об этом заявил министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар в эфире телеканала Samaa.tv.

По его словам, такие действия со стороны Индии были предприняты после значительных потерь, понесённых её войсками в результате действий пакистанской армии. Министр не привёл конкретных данных о численности потерь или времени инцидентов, но подчеркнул, что это свидетельствует о «решимости и профессионализме» вооружённых сил Пакистана.

В то же время официальные представители Индии пока не комментировали данную информацию. В последних заявлениях индийского правительства акцент делается на стабильность ситуации на линии контроля и готовность к любым сценариям развития событий.

Напряжённость между Индией и Пакистаном в кашмирском регионе остаётся высокой уже десятилетия. Любые новые сообщения о боевых действиях или символических жестах, таких как поднятие белого флага, обычно вызывают широкий резонанс в СМИ и среди международного сообщества, призывающего к сдержанности и диалогу.