Великобритания и Индия снизили пошлины на виски и текстиль

Торговое соглашение между Великобританией и Индией призвано существенно снизить пошлины на британские автомобили и виски, экспортируемые в Индию, в то время как британские компании будут платить меньше за индийскую одежду и продукты питания.

Соединенное Королевство и Индия объявили во вторник, что они договорились о соглашении о свободной торговле, спустя более трех лет с момента начала переговоров , которые затем были приостановлены предыдущим правительством Великобритании. Переговоры между Лондоном и Нью-Дели возобновились в феврале после угроз со стороны США ввести пошлины.

Великобритания назвала эту сделку «крупнейшим и наиболее экономически значимым» двусторонним торговым соглашением, подписанным ею с момента выхода из Европейского союза в 2020 году .

Обе страны надеются, что к 2040 году сделка будет добавлять 25,5 млрд фунтов стерлингов (30 млрд евро или 34 млрд долларов США) в год к двусторонней торговле между Индией и Соединенным Королевством. Общий объем торговли между странами в 2024 году составил 42 млрд фунтов стерлингов.