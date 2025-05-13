Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в рамках своей первой поездки на Ближний Восток после возвращения в Белый дом.

Ожидается, что во время поездки Трамп подпишет крупные оружейные сделки на сумму до 1 триллиона долларов (900 миллиардов евро).

Еще до того, как он начал говорить, возникли вопросы о законности приобретения роскошного авиалайнера, который правительство Катара подарило Трампу.

Наблюдатели за соблюдением этических норм выступили с критикой по поводу «летающего дворца», назвав его явным конфликтом интересов.

Президента США Дональда Трампа по прибытии в Эр-Рияд встретил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Лидеры двух стран проведут переговоры по ядерной программе Ирана, войне в секторе Газа и ценам на нефть.