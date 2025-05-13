Китай углубляет связи с Латинской Америкой

На саммите в Пекине во вторник Китай предоставил странам Латинской Америки и Карибского бассейна кредитную линию в размере 9,2 млрд долларов США (8,3 млрд евро), но с одним условием кредит будет предоставлен в китайских юанях.

Этот шаг, исключающий мировые резервные валюты, такие как доллар США, призван усилить доминирование китайской валюты в то время, когда азиатская сверхдержава углубляет свои стратегические связи в Латинской Америке.

«Хотя Китай расположен далеко от региона Латинской Америки и Карибского бассейна, у двух сторон есть давняя история дружественных обменов», заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия форума Китай-СЕЛАК. Среди присутствовавших были такие лидеры, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Чили Габриэль Борич и президент Колумбии Густаво Петро. Си сравнил саммит с латиноамериканскими и карибскими странами с «большим, крепким деревом». Затем он объявил, что Китай введет политику безвизового режима для пяти стран региона и в конечном итоге распространит ее на большее количество стран. Си не назвал пять стран на саммите.