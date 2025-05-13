ООН признала Россию ответственной за сбитый рейс MH17

Совет по авиации ООН в понедельник постановил, что Россия несет ответственность за крушение самолета Malaysian Airlines над Украиной, в результате которого в 2014 году погибли все находившиеся на борту около 300 человек.

В это число входят 196 граждан Нидерландов и 28 граждан Австралии, говорится в отдельных заявлениях правительств этих стран.

Дело было возбуждено в 2022 году Австралией и Нидерландами.

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) заявил, что предъявленные претензии «обоснованы фактически и юридически».

«Российская Федерация не выполнила свои обязательства по международному воздушному праву в связи с крушением самолета Malaysia Airlines рейса MH17 в 2014 году», — говорится в заявлении агентства.

Совет не имеет никаких регулирующих полномочий, но все еще устанавливает мировые авиационные стандарты, которые широко соблюдаются его государствами-членами. ICAO заявила, что постановление в понедельник стало первым случаем в ее истории, когда она высказалась по спору между двумя государствами-членами.