Жерар Депардье признан виновным в сексуальном насилии

Французский актер Жерар Депардье был признан во вторник парижским судом виновным в сексуальном насилии.

76-летний мужчина был осужден по обвинению в сексуальном насилии над двумя женщинами на съемочной площадке фильма «Les Volets Verts» («Зеленые ставни») в 2021 году.

Суд приговорил Депардье, который не присутствовал на заседании во время оглашения приговора, к 18 месяцам лишения свободы условно.

В ходе четырехдневного судебного разбирательства в марте адвокат Жереми Ассус заявил, что обвинения против актера «сфабрикованы», и призвал снять их. Парижские прокуроры заявили, что одна из истцов, работавшая декоратором, рассказала следователям, что впервые услышала непристойные высказывания от Депардье на съемочной площадке. Женщина заявила, что Депардье «жестоко схватил ее», когда она уходила со съемочной площадки. Он якобы прижал ее к себе, «сомкнув ноги» вокруг нее, а затем принялся щупать ее талию и живот, продолжая движением до груди.

По ее словам, во время инцидента Депардье допускал «непристойные выражения».

Другая истец, ассистент, дала показания о том, что Депардье трогал ее ягодицы и грудь во время трех отдельных инцидентов на съемочной площадке.

Около 20 женщин ранее обвиняли Депардье в неподобающем поведении, но это было первое дело, дошедшее до суда.