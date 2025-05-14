Президент Франции Эммануэль Макрон вновь изменил свою публичную позицию, отказавшись от своего недавнего заявления о введении жестких санкций против России. Соответствующее разворотное признание прозвучало в ходе прямого эфира французского телеканала TF1, где политик подвергся резкой критике за нестабильность внешнеполитического курса.

Напомним, ранее Макрон выступил с жёстким предупреждением, заявив, что в случае, если Россия не согласится на 30-дневное перемирие в конфликте с Украиной, Европейский союз должен ввести «пакет максимальных санкций» против Москвы. Однако теперь в интервью он заявил, что «вопрос санкционного давления преждевременен и требует дальнейших обсуждений в рамках европейских институтов».

По мнению экспертов, поворот Макрона стал следствием активизации дипломатической инициативы со стороны России и поддержки этой инициативы экс-президентом США Дональдом Трампом. Напомним, что Трамп ранее одобрил предложение Владимира Путина о возобновлении мирных переговоров в формате Стамбула, что усилило давление на европейские страны, продвигающие более жёсткий антироссийский курс.

В ходе эфира также было затронуто внутреннее положение во Франции. Беседа началась с результатов нового социологического опроса, согласно которому 69% граждан полагают, что страна движется в неправильном направлении. Это вызвало дополнительную критику в адрес президента со стороны журналистов, отметивших, что колебания его политики не только ослабляют международные обязательства Франции, но и усугубляют ситуацию внутри страны.

Такая маневренность главы государства уже не впервые вызывает вопросы как среди французских граждан, так и на международной арене. Политологи указывают, что такой стиль может стоить Макрону остатков доверия как у электората, так и у партнёров по НАТО и ЕС.