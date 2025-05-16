Экономика Японии сокращается сильнее, чем ожидалось

Согласно официальным данным за период с января по март, опубликованным в пятницу, экономика Японии сократилась в первом квартале 2025 года более значительными темпами, чем ожидалось .

Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало первым квартальным падением с января по март 2024 года. Однако по сравнению с тем же кварталом предыдущего года экономика Японии сократилась на 0,7%, что намного больше прогнозируемого сокращения на 0,2%.

Спад был в основном обусловлен падением экспорта, который является движущей силой японской экономики. Данные показывают, что спрос на экспорт снижался еще до того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин.

2 апреля США ввели 24% тариф на японские товары. Они также ввели дополнительный 25% сбор на автомобили. США являются крупнейшим рынком для японской автомобильной промышленности.

После отсрочки пошлины должны вступить в силу в июле, если Япония не сможет договориться о сделке.