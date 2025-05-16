Европейские лидеры обсудят полный запрет на торговлю с Россией

Лидеры стран Европы рассматривают возможность введения полного торгового эмбарго против России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Обсуждение возможных мер ограничения торговли состоится на неформальной встрече Европейского политического сообщества, которая пройдет в Албании. Ожидается, что участники встречи затронут тему усиления экономического давления на Москву, включая введение так называемых "карательных пошлин" на российский импорт.

По данным издания, инициатива установления повышенных пошлин исходит от американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который ранее выступил с предложением ввести 500-процентные пошлины на российский экспорт. Эта идея получила определенную поддержку среди ряда европейских политиков, обеспокоенных продолжением военной операции России на Украине.

Ожидается, что в ходе встречи в Албании страны ЕС также рассмотрят другие меры экономического характера, направленные на дальнейшее изоляцию российской экономики. Однако эксперты указывают, что реализация полного запрета на торговлю может столкнуться с рядом сложностей, в том числе с внутренними разногласиями между государствами-членами ЕС.

Представители Еврокомиссии пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу, отметив, что основные решения будут приниматься в рамках согласованного подхода.