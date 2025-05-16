Парламент Бельгии отменил план отказа от ядерной энергетики

В четверг парламент Бельгии проголосовал за отмену запланированного в стране отказа от ядерной энергетики.

Предложение было принято 102 голосами «за», восемью «против» и 31 воздержавшимся.

«Федеральный парламент только что перевернул страницу двух десятилетий блокировок и колебаний, чтобы проложить путь к реалистичной и устойчивой энергетической модели», — цитирует информационное агентство AFP слова министра энергетики Матье Бие из правоцентристской партии «Реформистское движение».

«Это не просто энергетическая реформа; это решающий шаг для экономического, экологического и стратегического будущего нашей страны», — сказал он.