Российская делегация готова к переговорам с Украиной в Стамбуле

Российская делегация готова к началу прямых двусторонних переговоров с Украиной 16 мая в Стамбуле, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, участники российской стороны прибыли в Турцию по поручению президента России Владимира Путина. «Наша задача — открыто и без предварительных условий обсудить пути урегулирования ситуации», — подчеркнул Мединский.

Он также отметил, что Россия выступает за дипломатическое разрешение конфликта и готова рассмотреть любые инициативы со стороны украинской стороны, направленные на достижение мира. «Мы не ставим предварительных условий для начала переговоров. Главное — обоюдная готовность к диалогу», — сказал он.

Пока официальный Киев не дал комментариев относительно возможного участия в переговорах в указанной дате и формате. Между тем, представители турецкого правительства сообщили, что Ankara продолжает играть роль посредника в попытках сближения позиций сторон.

Напомним, что ранее Турция уже неоднократно предлагала площадку для проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом, подчеркивая важность дипломатического урегулирования конфликта.