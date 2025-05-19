Европейские лидеры звонят Трампу перед разговором с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и премьер-министр Италии Джорджия Мелони провели в воскресенье телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Правительство Германии сообщило, что все четверо также планируют провести повторный телефонный разговор с Трампом «сразу» после его разговора с Путиным в понедельник.

Представитель британского правительства сообщил, что лидеры также обсудили возможные санкции в отношении России, если Москва «серьёзно не согласится» на прекращение огня и мирные переговоры.

Макрон написал в социальных сетях, что Путин «должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой». Президент Франции напрямую не упомянул о каких-либо разговорах о дальнейших санкциях в отношении России.

Ранее Трамп заявлял, что разговор с Путиным будет касаться не только ситуации на Украине, но и торговли.