У бывшего президента США Байдена диагностирован «агрессивный» рак

У бывшего президента США Джо Байдена диагностирована «агрессивная» форма рака предстательной железы, сообщила его канцелярия в воскресенье.

«Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить», — заявили в его офисе.

Рак предстательной железы ранжируется по степени тяжести по шкале от одного до 10, которая называется оценкой Глисона. В заявлении говорится, что диагноз Байдена — рак предстательной железы — оценивается по шкале Глисона в девять баллов, что означает, что метастазы попали в кости.

В заявлении также говорится, что 82-летний Байден рассматривает варианты лечения вместе со своей семьей. Семья Байденов уже сталкивалась с этой болезнью. Сын Байдена, Бо, умер от рака мозга в 2015 году.