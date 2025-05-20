Легенды в музее

Благодаря тесному взаимодействию Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства со студией документальных фильмов «Телеинвест» посетители музея стали участниками увлекательного киновечера. Им был предложен показ популярного киноцикла «Легенды русского балета. Продолжение», созданного документалистами при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Киновечер начался необычно. Его открыл балетный номер в исполнении артистки Санкт-Петербургского Государственного «Театра детского балета» Маргариты Авдеевой, которая исполнила изящную партию Никии из балета «Баядерка». Выбор номера был не случайным, ведь самой первой Никией в постановке Мариуса Петипа была в 1877 году замечательная Екатерина Вазем. Именно этой выдающейся балерине, любимице Петипа и была посвящена одна из серий киноцикла, которую увидели зрители в музее. Ведущий «Легенд русского балета» Валерий Кухарешин увлеченно поведал с экрана о бенефисе Екатерины Вазем в петербургском Большом театре, об овациях, которым не было конца.

Авторы киноцикла убеждены, что балет – это не просто танец, это целый рассказ, который строится на музыке, движениях и эмоциях. После просмотра режиссер цикла Иннокентий Иванов предложил зрителям «прочитать» танец. Для этого Маргарита Авдеева исполнила два танцевальных монолога: Феи Карабос и Феи Сирени из балета «Спящая красавица». Зрители смогли объяснить, о чем идет речь в обеих партиях. А после – артистка балета показала юной балерине три движения, которые выстраиваются в одну фразу: «Я тебя люблю».

По традиции, которой Музей и студия «Телеинвест» не изменяют уже многие годы, кинопоказ завершился обсуждением увиденного зрителями цикла.