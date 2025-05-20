Тайвань хочет мира с Китаем, но нуждается в надежной обороне

Президент Тайваня Лай Цзин-дэ во вторник заявил, что, хотя Тайвань готов к диалогу с Китаем, ему также необходимо продолжать укреплять свою оборону на случай, если Пекин решит подтвердить свои претензии на суверенитет над островом с помощью военной силы.

Его замечания прозвучали после того, как Лай, которого Китай назвал «сепаратистом», отвергнув его предыдущие предложения о переговорах, отметил год своего пребывания у власти. «Я тоже привержен миру. Потому что мир бесценен, а в войне нет победителей. Но когда дело касается поиска мира, мы не можем иметь мечтаний или иллюзий», — сказал Лай.

Он заявил, что Тайвань продолжит укреплять свой оборонный потенциал, добавив, что лучший способ предотвратить войну — это подготовиться к ней.

Лай заявил, что его страна будет закупать оружие за рубежом, одновременно развивая собственную военную промышленность, стоя «плечом к плечу» со своими союзниками, «чтобы оказывать сдерживающее воздействие».

Однако он заявил, что также хочет диалога с Китаем, при условии, что он будет вестись на равноправной основе.

«Я также повторяю здесь: Тайвань рад обменам и сотрудничеству с Китаем, пока есть взаимное достоинство. Использование обменов вместо сдерживания, диалога вместо конфронтации», - сказал он.