Трамп заявил европейским лидерам, что США не будут вводить санкции против России

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не намерены вводить новые санкции против России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, заявление Трамп сделал сразу после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы американский президент подчеркнул, что Россия согласилась на проведение переговоров, однако США не планируют участвовать в этих переговорах напрямую. Также Трамп отказался поддержать предложение о введении индивидуальных санкций в отношении Владимира Путина.

Собеседники портала отметили, что некоторые участники конференц-колла, включая Владимира Зеленского и пяти европейских политиков, были «удивлены» или даже «шокированы» позицией президента США. Разговор состоялся вскоре после завершения двусторонней беседы Трампа и Путина.

Это заявление вызвало обеспокоенность среди ряда западных стран, которые рассчитывали на более жесткую реакцию Вашингтона на действия Москвы. В Белом доме пока не комментировали данную информацию официально.