Верховный суд разрешил Трампу отменить защищенный статус для венесуэльцев

Верховный суд США в понедельник разрешил администрации президента Дональда Трампа отменить правовую защиту почти 350 000 венесуэльцев , которая ранее защищала их от возможной депортации.

Суд — с одним заметным несогласием — удовлетворил ходатайство Министерства юстиции об отмене постановления федерального судьи, блокирующего решение министра внутренней безопасности Кристи Ноэм о прекращении защиты от депортации, предоставляемой венесуэльским мигрантам в рамках программы временного защищенного статуса (TPS).

Судьи не обосновали свое решение, как это часто бывает в случаях чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в суде низшей инстанции ведется апелляционное производство.