Выборы в Румынии: во втором туре победил Никусор Дан

Центрист Румынии Никусор Дан, мэр Бухареста, одержал победу во втором туре президентских выборов в воскресенье.

Почти окончательные результаты показали, что Дэн набрал 54%, в то время как его оппонент, крайне правый поклонник Дональда Трампа Джордж Симион набрал 46%.

Несмотря на результаты, Симион заявил, что его Альянс за объединение румын стал «явным победителем».

«Мы заявляем об этой победе от имени румынского народа», — заявил Симион своим сторонникам в Бухаресте.

В своем выступлении на румынском телеканале Дан заявил, что, по его ожиданиям, переговоры о формировании коалиции с Социал-демократической партией (СДП), Национал-либеральной партией (НЛП), Союзом за спасение Румынии (USR) и Демократическим альянсом венгров Румынии (UDMR) продлятся несколько недель.

Он сообщил, что свяжется с четырьмя парламентскими группами для переговоров уже в понедельник.