ЕС рассматривает обходные механизмы для отказа от Российского газа

Европейские чиновники и представители бизнеса обсуждают возможные механизмы реализации плана Еврокомиссии по прекращению импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России к концу 2027 года, сообщает агентство Bloomberg.

Как стало известно, введение прямых санкций против российского газа невозможно из-за требования единогласия в Совете Евросоюза, чего достичь не удаётся из-за возражений Венгрии и Словакии. Обе страны выступают категорически против любых мер, которые могут привести к разрыву действующих контрактов на поставку энергоносителей.

Вместо этого Еврокомиссия рассматривает возможность установления нулевой квоты на импорт российского газа. Такая мера может быть принята квалифицированным большинством голосов, что делает её более реалистичной. По информации источников, такая норма позволит европейским компаниям ссылаться на форс-мажорные обстоятельства для расторжения долгосрочных контрактов с российскими поставщиками без выплаты штрафных санкций.

Ожидается, что официальное предложение будет представлено в середине апреля. После этого юристы стран ЕС и европейских компаний приступят к анализу правовых последствий документа. Основной задачей станет определение, насколько законодательно закреплённый запрет поможет европейским фирмам избежать финансовой ответственности перед российскими партнёрами.

Отметим, что Россия ранее неоднократно заявляла, что в случае одностороннего отказа от контрактов потребует компенсации убытков. Не исключено, что такие споры будут рассматриваться в международных арбитражах.