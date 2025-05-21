Китай возобновит строительство самого высокого небоскреба в мире

По данным китайских государственных СМИ, строительство самого высокого в мире пустующего небоскреба может возобновиться уже на следующей неделе, спустя почти 10 лет после остановки работ.

Ожидается, что строительство 597-метрового (1959 футов) небоскреба Goldin Finance 117, который возвели в северокитайском портовом городе Тяньцзинь, но который оставался незавершенным с 2015 года из-за серьезных финансовых трудностей, будет завершено в 2027 году.

Башня высотой в 117 этажей должна была стать самым высоким небоскребом Китая, когда ее строительство началось в 2008 году. Возвышающееся сооружение было построено с использованием «мегаколонн» для защиты от сильных ветров и землетрясений, а его конструкция в виде «трости» была увенчана ромбовидным атриумом с бассейном и смотровой площадкой. По словам архитекторов P&T Group, на верхних этажах должны были разместиться офисы и пятизвездочный отель.