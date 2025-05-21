Ледяные щиты мира находятся на пути к неуправляемому таянию: последствия и вызовы

В мае 2025 года группа международных учёных опубликовала тревожное исследование, в котором говорится, что ледяные щиты Гренландии и Антарктиды находятся на грани необратимого таяния. Даже если человечество удастся ограничить глобальное потепление 1.5 градусами Цельсия, как того требует Парижское соглашение, это может оказаться недостаточным для предотвращения катастрофических изменений. В статье, опубликованной в журнале Communications Earth and Environment, представлены данные, собранные с помощью спутников, климатических моделей, а также палеоклиматических свидетельств — от ледниковых кернов до ДНК октопусов.

Состояние ледяных щитов: угроза становится реальностью

На сегодняшний день мировое сообщество стремится удержать рост температур в рамках 1.5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Однако, согласно данным исследования, даже текущий уровень потепления — около 1.2 °C — может запустить процесс быстрого отступания ледяных щитов и значительного повышения уровня моря.

Объём пресной воды, заключённой в этих ледниках, составляет более 213 футов (около 65 метров), что теоретически могло бы полностью затопить побережья планеты. Хотя такой сценарий маловероятен, он служит важным напоминанием о масштабе возможной катастрофы. С начала 1990-х годов скорость потери льда увеличилась в четыре раза — сейчас ежегодно теряется около 370 миллиардов тонн льда.

Угроза повышения уровня моря

Одним из самых тревожных выводов учёных является то, что уровень моря будет продолжать расти даже при достижении цели в 1.5 °C. Более того, этот процесс будет ускоряться. По оценкам специалистов, к концу века уровень моря может подниматься на 0.4 дюйма (около 1 см) в год — то есть почти на 40 см за одно поколение.

Такие изменения окажут колоссальное влияние на население, живущее в низменных прибрежных районах. Около 230 миллионов человек по всему миру проживают ниже отметки 1 метра над уровнем моря. Уже небольшие колебания уровня воды могут привести к массовым переселениям населения, разрушению инфраструктуры и экономическому кризису в регионах, ранее считавшихся безопасными.

Потеря контроля: необратимые процессы

Исследование подчеркивает, что ключевые пороговые значения, после которых начнутся необратимые изменения, могут быть достигнуты гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Например, ещё десять лет назад учёные полагали, что для начала нестабильности Гренландского ледяного щита потребуется потепление на 3 °C. Теперь же эта планка снижена до 1.5 °C.

Для предотвращения катастрофического обрушения одного или обоих ледяных щитов, как указывают авторы исследования, необходимо ограничить потепление показателем, близким к 1 °C. Это практически невозможно при текущих тенденциях использования ископаемого топлива. Мировое сообщество всё ещё активно развивает угольную, нефтяную и газовую отрасли, что делает достижение таких целей крайне маловероятным.

Что дальше? Необходимость адаптации и планирования

Авторы исследования подчеркивают, что, несмотря на мрачные прогнозы, отказываться от усилий по сокращению выбросов парниковых газов нельзя. Каждая десятая часть градуса потепления усугубляет последствия, поэтому важно стремиться к минимизации ущерба.

«Ограничение потепления до 1.5 °C станет большим достижением, — говорит профессор Крис Стокс из университета Дарема, один из авторов исследования. — Но ни в коем случае это не остановит повышение уровня моря и таяние ледяных щитов».

Мир стоит перед необходимостью подготовиться к масштабным миграционным волнам, переустройству городской инфраструктуры и пересмотру стратегий развития прибрежных регионов. Как отмечает соавтор исследования Джонатан Бамбер, такие перемены будут сравнимы лишь с крупнейшими миграциями времен истории цивилизаций.