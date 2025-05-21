Трамп высказался по вопросу санкций в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп в интервью, данном 20 мая, заявил, что решение о введении новых антироссийских санкций находится исключительно в его компетенции. Такое заявление он сделал в ответ на призыв Владимира Зеленского к ужесточению санкционного давления на Россию.

«Это будет моё решение, ничьё больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как она поведёт себя», — подчеркнул Трамп, акцентировав внимание на том, что внешняя политика США в отношении Москвы определяется исключительно его подходом.

Комментарии президента прозвучали на фоне очередного раунда призывов со стороны украинского лидера активизировать международное давление на Россию. Зеленский неоднократно обращался к западным партнёрам с требованием расширить санкции против российских компаний и чиновников, особенно в условиях эскалации ситуации на фронте.

Трамп также отметил, что считает преждевременным обсуждение возможных мер без учёта действий Москвы: «Нужно сначала понять, куда движется ситуация. Я всегда был за переговоры и за разумный подход, а не хаотичные действия ради показухи».

Его слова уже вызвали реакцию в американском истеблишменте. Некоторые эксперты указывают, что такой подход демонстрирует склонность Трампа к централизованному принятию решений в вопросах внешней политики.

На данный момент Белый дом воздерживается от комментариев относительно заявлений Трампа.