В Испании убит экс-советник Януковича Портнов

Бывший украинский политик Андрей Портнов, работавший старшим помощником экс-президента Виктора Януковича, был застрелен возле школы недалеко от испанской столицы Мадрида, сообщил CNN.

Портнов, 51 год, получил несколько выстрелов, когда садился в машину около 9:15 утра по местному времени (3:15 утра по восточному времени), сообщил источник в полиции. Несколько нападавших выстрелили ему в спину и голову, а затем скрылись в лесной местности, сообщил источник.

Стрельба произошла возле Американской школы Мадрида, расположенной в Посуэло-де-Аларакон, богатом пригороде к западу от Мадрида.

Школа разослала родителям несколько срочных сообщений после инцидента, который произошел вскоре после того, как дети были высажены из школы, отметив, что все ученики в безопасности, а жертва, как полагают, является отцом ученика, сообщил CNN источник, близкий к школе. В школе обучается чуть более 1000 учеников из США, Испании и нескольких десятков других стран.