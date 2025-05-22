Северокорейский военный корабль получил повреждения во время спуска на воду

Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA сообщило, что Ким Чен Ын охарактеризовал аварию как «преступное деяние, вызванное абсолютной беспечностью». Сообщается, что лидер страны стал свидетелем неудачного запуска, в результате которого «некоторые части днища военного корабля были раздавлены».

Ким распорядился отремонтировать судно в преддверии важного заседания Центрального комитета правящей Трудовой партии, которое состоится в конце июня. Ким заявил, что восстановление эсминца — «не просто практический вопрос, а политический вопрос, напрямую связанный с авторитетом государства».

В отчете, опубликованном на прошлой неделе о подготовке к спуску на воду аварийного судна, базирующаяся в США компания 38 North сообщила, что, по всей видимости, судно будет спущено на воду с причала, что ранее не наблюдалось в Северной Корее.

«Использование этого метода спуска на воду может быть необходимостью, поскольку причал, где строится судно, не имеет наклона», — говорится в сообщении 38 North.