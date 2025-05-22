Трамп предъявляет Рамафосе обвинения в геноциде

Президент США Дональд Трамп в среду принял своего южноафриканского коллегу Сирила Рамафосу.

Встреча состоялась после того, как Трамп выдвинул ряд обвинений в адрес Претории и распорядился предоставить статус «беженца» в США белым фермерам из числа меньшинств из Южной Африки.

В начале визита Трамп резко выступил против Рамафосы, показав ему видео и документы, содержащие спорные и ложные утверждения о «преследовании» и «геноциде» белых южноафриканских фермеров.

Южноафриканский лидер и его делегация, в которую входили известные гольфисты Эрни Элс и Ретиф Гусен, а также магнат Йоханн Руперт, все африканеры, решительно отвергли заявления Трампа.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что, вопреки заявлениям его американского коллеги Дональда Трампа, «в Южной Африке нет геноцида». Вопрос, который стал центральным в недавних напряженных отношениях между двумя странами, был остро поднят во время встречи в Овальном кабинете.

Выступая на пресс-конференции после встречи с Трампом в Белом доме, Рамафоса заявил, что «в Южной Африке просто нет геноцида».

Во время напряженных сцен Рамафоса и члены его делегации неоднократно отрицали, что представители белого меньшинства Южной Африки подвергаются смертельному насилию и преследованиям.