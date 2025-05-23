Германия размещает постоянные войска в другой стране

Канцлер Фридрих Мерц открыл в Литве новаторскую немецкую бригаду, которая призвана помочь защитить восточный фланг НАТО, и заявил в четверг, что «безопасность наших балтийских союзников — это и наша безопасность», поскольку опасения по поводу российской агрессии сохраняются.

По его словам, укрепление Берлином собственной армии является сигналом его союзникам о необходимости инвестировать в безопасность.

Размещение в Литве знаменует собой первый случай, когда немецкая бригада базируется за пределами Германии на долгосрочной основе со времен Второй мировой войны. «Это исторический день», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с Мерцем. «Это день доверия, ответственности и действий».