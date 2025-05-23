Иран не верит в вероятность заключения ядерной сделки

Иран и США готовятся начать пятый раунд переговоров по ядерной программе с высокими ставками в Риме в пятницу на фоне растущего скептицизма в Тегеране относительно шансов на заключение сделки, поскольку Вашингтон ужесточает свою позицию.

Два иранских источника сообщили CNN, что переговоры вряд ли приведут к соглашению, поскольку США настаивают на том, чтобы Тегеран свернул свою программу по обогащению урана — требование, по словам иранских чиновников, приведет к провалу ядерных переговоров.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вновь обозначил «красные линии» Тегерана перед своим отъездом в Рим в пятницу.

«Выяснить путь к сделке — это не ракетостроение», — написал он на X перед своим полетом. «Ноль ядерного оружия = у нас ЕСТЬ сделка. Нулевое обогащение = у нас НЕТ сделки».

Администрация Трампа потребовала от Ирана прекратить всю деятельность по обогащению урана, которая, по словам американского переговорщика Стива Виткоффа, «позволяет создавать оружие». Уран, ключевое ядерное топливо, может быть использован для создания бомбы, если его обогатить до высоких уровней. Иран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер, и заявляет, что готов взять на себя обязательство не обогащать уран до оружейного уровня в рамках соглашения.