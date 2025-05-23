Nike повышает цены и возвращается на Amazon

Nike возвращается на Amazon после более чем пятилетнего отсутствия и повышает цены на некоторые продукты, поскольку ее новый генеральный директор работает над преодолением спада выручки.

Бренд одежды объявил в 2019 году, что он уберет свою продукцию с Amazon в Соединенных Штатах, сосредоточившись на продажах на своем собственном сайте и ограниченном количестве сторонних ритейлеров. Однако продажи Nike упали в последние годы, и теперь компания ищет новые пути роста.

«Nike инвестирует в наш рынок, чтобы гарантировать, что мы предлагаем потребителям правильные продукты, лучшие услуги и индивидуальный подход, где бы и как бы они ни решали совершать покупки», — говорится в заявлении компании.