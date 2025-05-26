Индия и Канада пытаются восстановить отношения после напряженности

Министр иностранных дел Индии в воскресенье провел телефонный разговор со своим канадским коллегой, сделав первый шаг к улучшению напряженных двусторонних отношений между двумя странами.

Субрахманьям Джайшанкар заявил, что он «обсудил перспективы отношений между Индией и Канадой» с недавно назначенным министром иностранных дел Канады Анитой Ананд и «пожелал ей успешной работы на этом посту».

Телефонный разговор Джайшанкара и Ананда вселяет надежду на улучшение отношений между Индией и Канадой, которые ухудшились из-за смерти канадского сикха во время пребывания у власти бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По данным индийской газеты The Indian Express, Нью-Дели и Оттава рассматривают возможность «восстановления постов верховных комиссаров к июню этого года».