Трамп приостанавливает запланированные 50% пошлины для ЕС

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что он приостанавливает введение запланированных 50-процентных пошлин на товары Европейского союза до 9 июля.

Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social .

Соглашение было достигнуто после воскресного телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Хороший звонок», — написала фон дер Ляйен. «ЕС и США разделяют самые значимые и тесные торговые отношения в мире. Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры, чтобы достичь хорошей сделки, нам понадобится время до 9 июля».

Выступая перед журналистами в воскресенье перед посадкой в ​​президентский самолет США Air Force One, Трамп сказал, что фон дер Ляйен «просила о переносе даты 1 июня и заявила, что хочет приступить к серьезным переговорам».

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлину в размере 20% на большинство товаров ЕС, а затем снизил ее вдвое до 10% и установил крайний срок — 8 июля.