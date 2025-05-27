Аптеки в России с 1 июня официально войдут в систему здравоохранения

С 1 июня 2025 года аптеки в России официально станут частью системы здравоохранения. Соответствующее решение было анонсировано 27 мая членом комитета Госдумы по охране здоровья Юлией Дрожжиной.

Как подчеркнула депутат, это изменение открывает новые возможности для сотрудников аптечных организаций. «Для фармацевтов и других работников аптек это решение — важный шаг вперёд. Во-первых, повышается престиж профессии, а во-вторых, появляются льготы и преференции, которые положены всем работникам сферы здравоохранения», — отметила она.

К числу возможных льгот могут относиться дополнительные социальные гарантии, преимущества при пенсионном обеспечении, компенсации за вредные или тяжёлые условия труда, а также доступ к мерам региональной поддержки. При этом, как уточнила Юлия Дрожжина, перечень и объём предоставляемых льгот могут различаться в зависимости от региона.

Этот шаг направлен на укрепление роли фармацевтической службы в охране здоровья населения и признание значимости труда работников аптек в общей системе здравоохранения страны.